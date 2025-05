Savignano Irpino: studenti fanno visita alla tomba di Padre Romualdo Formato E' l'omaggio ad un eroe della fede e della patria

Domani mattina, gli alunni della classe terza D della scuola media Covotta di Ariano Irpino accompagnati dalla loro professoressa Maria Carmela Grasso, si recheranno nel cimitero di Savignano Irpino per rendere omaggio a Padre Romualdo Formato, figura emblematica di coraggio, fede e dedizione, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana. Un appuntamento annuale e molto sentito quello organizzato da Grasso e che vede partecipi di volta in volta le terze medie.

Cappellano militare della gloriosa Divisione Acqui durante la Seconda guerra mondiale, si distinse per la sua straordinaria umanità e il suo incrollabile senso del dovere, anche nei momenti più tragici.

Durante i drammatici eventi di Cefalonia, nel settembre del 1943, egli rimase accanto ai suoi soldati fino all’ultimo, condividendone la sorte e offrendo conforto spirituale e morale, anche sotto il fuoco nemico. Rifiutò ogni possibilità di mettersi in salvo, scegliendo di restare accanto ai commilitoni, sostenendoli con la parola e la preghiera fino al martirio.

Per il suo eroismo e la sua testimonianza cristiana e patriottica, gli furono conferite la Medaglia d’Oro al Valore Militare e quella al Valore Civile, simboli di un sacrificio che travalica i confini del tempo e che ancora oggi ispira ammirazione e rispetto. Padre Romualdo incarna l’anima più nobile del servizio sacerdotale e militare, testimone di una fede vissuta fino all’estremo dono di sé.

Una visita che rappresenta un momento importante di riflessione e memoria. Ricordare Padre Romualdo non è solo un gesto di rispetto, ma un atto di responsabilità civile e morale. È un modo per far vivere il suo esempio e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di restare fedeli ai propri ideali, anche nei momenti più difficili.

In questo luogo di silenzio e memoria, i giovani porteranno il loro saluto e il loro impegno a non dimenticare. Perché la storia non è fatta solo di date e battaglie, ma soprattutto di persone. Padre Romualdo è una di quelle persone che meritano di essere ricordate per sempre.