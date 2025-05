Grottaminarda: torna a riunirsi il consiglio comunale L'approvazione del rendiconto tra gli argomenti

La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, martedì 27 maggio, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per venerdì 30 maggio, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'ente e prevede la discussione di 8 punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta del 29 aprile.

2. Linee programmatiche di indirizzo alla redazione della variante al piano urbanistico comunale. Determinazioni.

3. Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;

4. Approvazione variazione dello schema del documento unico di programmazione (Dup) periodo 2025/2027 - Sezione 7 "scheda G e scheda H: programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027".

5. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di giunta comunale n. 70 del 06/05/2025.

6. Sostituzione componente dimissionario commissione paesaggistica.

7. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza tribunale di Benevento n.1212/2023.

8. Risposta interpellanza consiliare presentata dal gruppo scelta popolare.