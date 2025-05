Calcio: il Grottaminarda over 40 vince il campionato provinciale di categoria La squadra si è distinta per il miglior attacco e la miglior difesa, chiudendo il torneo imbattuta

L'amministrazione comunale di Grottaminarda è estremamente orgogliosa della vittoria da parte del "Grottaminarda Over 40" del campionato provinciale di categoria e si complimenta con l'intera squadra e con il Mister, Rocco Grillo.

La squadra si è distinta per il miglior attacco e la miglior difesa, chiudendo il campionato imbattuta.

Con la conquista del campionato provinciale il "Grottaminarda Over 40" è stato ammesso alla fase nazionale di categoria che si svolgerà nei giorni 14 e 15 giugno.

Dunque, un grande in bocca al lupo per il prossimo obiettivo. Questi calciatori "ages", ciascuno con la propria storia atletica e personale, sono la dimostrazione tangibile di quanto lo sport aiuti a vivere bene, a restare in foma nello spirito e nel fisico. La loro vittoria porta alta la bandiera del Grottaminarda e degli over 40.