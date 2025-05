Grottaminarda: i primi 20 giorni di Marisa Graziano L’assessore: "Il mio impegno improntato alla concretezza, la comunità ha bisogno di risposte"

Sono trascorsi appena venti giorni dalla nomina di Marisa Graziano ad assessore del comune di Grottaminarda, ma il suo impegno è già tangibile.

Con deleghe di peso come Politiche Sociali, Servizi Sanitari Territoriali, Rapporti con le Istituzioni Regionali e Provinciali, Valorizzazione del Territorio, Trasporti, Stazione Hirpinia e Piattaforma Logistica, Graziano ha subito messo in campo iniziative concrete, dimostrando determinazione e un approccio pragmatico, non senza rispondere alle critiche politiche che hanno accompagnato la sua nomina in Giunta.

Potenziamento del distretto medico: un impegno per la salute

Uno dei primi atti di Graziano insieme al Sindaco Spera è stato l’incontro con il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Mario Ferrante, per discutere il potenziamento del distretto medico di Grottaminarda. Con oltre 800 pazienti affetti da diabete nella zona, l’assessora ha richiesto con urgenza la presenza di un diabetologo, insieme all’introduzione di altre figure specialistiche e personale amministrativo per migliorare i servizi sanitari territoriali. Graziano ha espresso profonda gratitudine a Ferrante per la sua disponibilità, sottolineando come questa collaborazione possa portare benefici concreti alla comunità. “La salute dei cittadini è una priorità, e il dialogo con l’ASL è fondamentale per rispondere alle esigenze del territorio,” ha dichiarato Graziano, ribadendo il suo impegno per un presidio sanitario più efficiente.

Riqualificazione della Fontana di San Tommaso: un progetto dal valore storico-affettivo

Un altro risultato significativo è stato la presentazione di un progetto per la riqualificazione della Fontana di San Tommaso, un simbolo di grande valore storico e affettivo per Grottaminarda. Il progetto, già inviato alla Regione Campania per il finanziamento, mira a preservare e valorizzare un elemento identitario della comunità. Graziano ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “La Fontana di San Tommaso non è solo un monumento, ma un pezzo di storia che unisce i cittadini. La sua riqualificazione è un passo verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.” Questo progetto si inserisce nella sua delega alla Valorizzazione del Territorio, dimostrando attenzione per il recupero delle tradizioni locali.

Un facilitatore digitale per i cittadini

Graziano ha anche portato avanti l’accordo tra Comune e IFEL Campania per l’allestimento di un punto di facilitazione digitale presso il municipio di Grottaminarda. “Questo servizio - ha sottolineato Graziano, evidenziando il valore sociale del progetto - rappresenta un passo avanti per avvicinare i cittadini, in particolare quelli meno avvezzi alla tecnologia, ai servizi digitali della pubblica amministrazione. L’iniziativa risponde alla necessità di modernizzare l’accesso ai servizi comunali, rendendoli più inclusivi e accessibili. In un’epoca di transizione digitale, è nostro dovere garantire che nessuno resti indietro”.

La risposta alle critiche



Nessuna voglia da parte di Graziano di seguire la “strada sterile” delle polemiche alimentate dall’opposizione: “La mia nomina in Giunta - ha evidenziato - è coerente con i valori e gli obiettivi che ho sempre sostenuto. Il nuovo patto per la città onora la fiducia dei miei elettori e integra punti fondamentali del programma del gruppo 'Liberi e Democratici', che mi vede come unica componente dal 5 marzo del 2024. Le polemiche sterili non servono a Grottaminarda. Invito tutti coloro che si limitano ad alimentare polemiche a proporre soluzioni concrete invece di alimentare divisioni. La città ha bisogno di collaborazione, non di attacchi personali.”

I primi venti giorni di Marisa Graziano come assessore sono stati caratterizzati, dunque, da un’intensa attività amministrativa e da un approccio orientato al dialogo e ai risultati concreti.

"Con un’agenda fitta di impegni e una visione chiara - ha concluso l'Assessore - mi preparo ad affrontare nuove sfide con l’obiettivo di costruire un futuro più prospero e unito per la nostra comunità”.