Elezioni, a Senerchia vince Michele Di Muro, a Chiusano Carmine De Angelis Eletti i nuovi sindaci irpini, atteso il risultato elettorale di Rotondi

di Paola Iandolo

Michele Di Muro è stato eletto nuovo sindaco di Senerchia, al termine di una competizione elettorale serrata e dai contorni insoliti. La sua lista Senerchia Viva ha ottenuto il 51,48% dei voti, superando per un’incollatura la lista La Ginestra, che si è fermata al 48,17%. Solo 19 voti a decidere il risultato. Il margine tra i due candidati è stato estremamente ridotto: appena 19 voti hanno fatto la differenza in una delle elezioni comunali più incerte della tornata.

Carmine De Angelis è stato riconfermato alla guida del Comune di Chiusano di San Domenico. Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista Chiusano Bene Comune, ha ottenuto 915 voti, pari al 58,39% delle preferenze espresse, conquistando così nuovamente la fascia tricolore.

Si attende il risultato elettorale di Rotondi. Al momento è in testa Francesco Mainolfi, che ha ottenuto il 50,71% dei voti, con il supporto di Rotondi Futura. Segue Sergio Finelli con il 49,29% dei voti e il sostegno di Mpr Movimento Per Rotondi. I risultati sono ancora provvisori, in attesa del completamento dello scrutinio di tutte le sezioni.