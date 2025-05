Mainolfi Fdi: Plauso per l'elezione di Bartolomeo Esposito a Rotondi Per la sesta volta consecutiva, è riuscito a centrare l'elezione in seno al consiglio comunale

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 30 maggio 2025 alle 22:23



Plauso per l'elezione a consigliere comunale di Rotondi dello storico rappresentante nella destra Bartolomeo Esposito...