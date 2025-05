Sentinelle del parco a Baiano: cerimonia di consegna degli attestati "Sentieri d'Irpinia, passi e spassi per una nuova comunità educante"

Questa mattina presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo statale “Giovanni XIII - G.Parini” a Baiano si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di “Sentinelle del Parco” a 154 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni d’età beneficiari del progetto “Sentieri d'Irpinia - Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Pnrr M5C3 - Investimento 3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Capofila del progetto, che si concluderà a giugno 2026, è Exarco scs Onlus, Partner: Nuova Dimensione APS, Info Irpinia APS, Euroformazione s.r.l., I.C.S. “Giovanni XXIII – G. Parini” e il Parco Regionale del Partenio. . Ambito territoriale di riferimento: A6 - 13 comuni del Distretto Sanitario di Baiano e di Lauro: Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale (capofila), Pago Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

Questa mattina a Baiano presenti anche gli studenti del primo triennio dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Avella, plesso dell’ I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” di Avellino

Le dichiarazioni:

Maria Carmela Inverno, responsabile di progetto: "Quest'evento ha voluto rappresentare un riconoscimento per i 154 ragazzi che stanno partecipando al progetto. Esattamente a metà percorso, con l'occasione dell'attribuzione degli attestati di Sentinella del Parco, consegniamo un piccolo dono, simbolo di questo percorso di arricchimento comune e reciproco. La soddisfazione più grande per me che ho ideato il progetto, ma anche per tutti quelli che ci lavorano con impegno ed entusiasmo, è stata quella di vedere una partecipazione sempre più convinta ed assidua; ormai possiamo considerarci una grande famiglia. Dietro tutte le attività c'è un grande lavoro di squadra per quanto attiene la progettazione dei contenuti e la programmazione. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza compagni di viaggio preparati e determinati, per cui ringrazio di cuore i partner e i soggetti collaboratori certa che anche il prossimo anno ci darà grandi soddisfazioni"

Antonia Petrozzino, coordinatrice territoriale del progetto “Sentieri d'Irpinia - Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante”: “In effetti il corso si innesta perfettamente sul Il percorso semantico che abbiamo disegnato per il progetto, ovvero: "conosco, amo, rispetto, racconto". In questi quattro verbi è racchiuso il viaggio che stanno percorrendo i nostri beneficiari, le loro famiglie, la comunità educante. Se i workshop di formazione hanno offerto ed offriranno ai Beneficiari una formazione indoor di approfondimento di quanto acquisito nei percorsi di fitwalking e slow walking, con argomenti inerenti la costruzione dello storytelling, l’informatica, la web reputation,il marketing territoriale e con competenze sia STEM che umanistiche, d’altro il corso “Sentinelle del Parco” rappresenta un’appendice dello stesso che concretizza fattivamente quanto appreso”

Francesca Fusco, progettista del corso “Sentinelle del Parco”: “Le Sentinelle del Parco sono giovani ambasciatori e ambasciatrici di conservazione, che si impegnano a proteggere e preservare il loro ambiente. Le Sentinelle aiutano a diffondere consapevolezza sulle minacce ambientali e incoraggiano comportamenti sostenibili. Lo scopo del progetto Sentinelle del Parco è basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza. Se conosci la natura la ami e se la ami, la proteggi”