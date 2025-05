Ariano: e venne il giorno del taglio dell'erba lungo la strada provinciale 236 Mezzi in azione sul tratto stradale che da Ariano porta a Villanova del Battista e Flumeri

E venne il giorno del taglio dell'erba lungo la strada provinciale 236 ad Ariano Irpino in località Casone. Ce ne siamo occupati a più riprese nel corso delle ultime settimane.

Pochi giorni fa come riportato in questo articolo, cliccate qui: un automobilista aveva rischiato di essere centrato in pieno da un camion del cantiere della stazione Hirpinia, per mancanza di visibilità a causa dell'erba altissima al chilometro 3, nell'immettersi sulla strada da un cancello.

Una strada frequentata quotidianamente da molti ciclisti e amanti della camminata salutare, costretti a percorrerla con la paura addosso e il rischio di essere investiti. Non poche difficoltà avevano incontrato anche i volontari della protezione civile in uscita con i loro mezzi dalla sede operativa del centro fieristico della Campania. Nei giorni scorsi gli operai idraulico forestali della comunità montana Ufita avevano liberato uno dei punti critici a rischio incidenti.

La provincia di Avellino ha raccolto il nostro appello e da stamane operai e mezzi sono entrati in azione per ripristinare la sicurezza su questa arteria molto trafficata che collega Ariano a Villanova del Battista e Flumeri.