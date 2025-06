Tradizionale pellegrinaggio a Carpignano: fede, sport e prevenzione Nel corso della giornata premiazione di diversi sportivi grottesi

Una giornata all'insegna dello sport, prevenzione, fede e musica, quella vissuta a Carpignano attraverso l'iniziativa "Cammina ... che ti passa", a conclusione della quale, presso il "centro sportivo azzurra", l'amministrazione comunale ha voluto premiare atleti grottesi che si sono distinti in questo ultimo anno per talento, dedizione e spirito sportivo, rendendo orgogliosa l’intera comunità.

Targhe, medaglie e sincere congratulazioni per aver brillato ciascuno nella propria disciplina. Ecco i protagonisti:

Marco Flammia per il titolo di Campione Italiano nei 200 metri pinne – III categoria. Achille Francesco Vitale titolo di Campione Italiano nei 200 metri pinne. Francesco Cataruozzolo, capocannoniere in prima categoria, nuovo record nazionale con 51 goal, "Grottaminarda Over 40" squadra di calcio che ha conquistato il campionato provinciale di categoria.

Una giornata sviluppata su più fronti, iniziata con la versione dinamica del tradizionale pellegrinaggio da Grottaminarda centro verso il Santuario di Carpignano, una camminata speciale accompagnata da Asd Lions Valle Ufita e Lupi Irpini. Poi la Santa Messa nel Santuario dedicato alla Madonna Nera, celebrata dal Vescovo Sergio Melillo, a cui è seguita l'inaugurazione del defibrillatore.

Contestualmente, in alcune sale del convento messe a disposizione dai Padri Mercedari, si sono svolte le visite e gli screening gratuiti coordinati dall'Associazione Amos, grazie alla disponibilità dei senoligi Carlo Iannace e Maria Luisa Di Cecilia, i radiologi Ugo Flammia e Federica Flammia, il nutrizionista Ernesto Iorizzo, mentre i volontari Anpas della locale pubblica assistenza si sono occupati della misurazione dei parametri vitali.

Dunque, un momento di prevenzione e sensibilizzazione allo screening rivolto non solo alle donne ma all'intera popolazione.

L'amministrazione comunale insieme a tutte le associazioni che hanno collaborato alla giornata, ha voluto consegnare pergamene ai medici volontari quale attestato di gratitudine.

Un ringraziamento particolare alla pubblica assistenza Grottaminarda, a Vanni Moscaritolo e a Michele Barrasso vere anime dell'iniziativa "Cammina... che ti passa".

La giornata di festa è proseguita, nel centro sportivo azzurra, non solo per la premiazione degli sportivi grottesi che hanno brillato in questo ultimo anno, ma anche con la presenza di tanti ragazzi e bambini che hanno potuto praticare sport all'aperto, lezioni gratuite di fitness, calcio, pole dance e danza aerea guidati dalla scuola calcio azzurra, dalle palestre Enjoy fitness e Live fit venice club, e da Heart polo artistico musicale.

E a proposito del Polo Artistico Musicale: per tutta la giornata i giovani allievi della Heart hanno offerto un piacevolissimo live, pop-rock, nell'anfiteatro di Carpignano. A completare una giornata straordinaria il buon cibo, grazie alla presenza di track-food e stand dei maestri torronai grottessi per un perfetto connubio food & music nel verde di Carpignano.