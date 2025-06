Nargi: "Il Tricolore sventola, è festa della Repubblica ad Avellino" Il commento del sindaco di Avellino, Laura Nargi

"Oggi celebriamo i 79 anni della nostra Repubblica. E il 2 giugno è la data che ci permette di ricordare quelle donne coraggiose e speranzose che si recarono per la prima volta alle urne e quegli uomini che, attraverso il voto referendario del 1946, scelsero un’Italia libera, democratica e fondata sui valori della Costituzione

È un giorno di festa per tutte e tutti noi.

Per chi crede nella forza delle istituzioni, nel valore dell’unità nazionale, nel rispetto delle regole repubblicane e nel senso profondo della partecipazione civica

Il Tricolore che sventola oggi sotto questo cielo libero da nubi è il simbolo di un Paese che ha saputo rialzarsi, ha saputo costruire, ha saputo innovare. Ma è anche il segno tangibile di un impegno che continua, ogni giorno, nelle comunità, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei nostri quartieri

Ad Avellino, come in ogni angolo d’Italia, il 2 giugno è un invito a sentirci parte di una storia comune, di una grande comunità fatta di piccole e grandi realtà che devono sempre sentirsi protagoniste del futuro del Paese intero

Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva il 2 giugno!". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi in un post.