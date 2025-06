Circa 60 chilometri di solidarierà umana in Irpinia: lenzuola bianche per Gaza Dall'arianese alla Valle del Calore: "Un silenzio che grida, un gesto che resta"

Circa 60 chilometri di solidarietà umana, lontana da ogni condizionamento politico, con il coinvolgimento diretto della chiesa e amministrazioni locali.

Il prossimo 8 giugno: lenzuola bianche su balconi e finestre delle abitazioni. "Un silenzio che grida, un gesto che resta".

L'iniziativa nasce dalla spinta di Patrizia Savino ed è stata ufficialmente protocollata dalla Proloco Nuovamente. In campo un team affiatato di volontari e amici.

Lo slogan dell'iniziativa: " Non ci sono più sudari per Gaza. 1600 bambini uccisi. Quanto altri sudari dovranno tessere le madri per Gaza? Esponiamo le lenzuola bianche, simboli dell'orrore che si sta commettendo a Gaza".

Dalle 10.00 alle 19.00 ma chi vuole potrà tenerlo esposto anche per i giorni successivi. I comuni coinvolti: Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Greci, Montaguto, Savignano Irpino, Zungoli, Villanova del Battista, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Pianopantano, Calore. Un lungo serpentone simbolico di lenzuola bianche. E' il segnale che arriva dalle aree interne a sostegno di un'umanità che sta morendo, tra fame e orrore.