Festa della Repubblica: tra 250 sindaci italiani anche 5 fasce tricolori irpine Parla il primo cittadino di Casalbore Emilio Salvatore dopo l'esperienza nella capitale

"Ieri ho vissuto una delle emozioni più intense e profonde del mio mandato da sindaco. A Roma, lungo la maestosa Via dei Fori Imperiali, ho avuto l’immenso onore di rappresentare il comune di Casalbore e la provincia di Avellino alla solenne parata del 2 Giugno, in occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana". A parlare è il primo cittadino di Casalbore Emilio Salvatore.

"Ho sfilato in testa al corteo dei 250 sindaci italiani provenienti da ogni parte del Paese, guidati dal presidente nazionale Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dinanzi al presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato.

Un momento carico di significato, che ha unito simbolicamente tutti i territori d’Italia in un unico, forte abbraccio al cuore delle nostre istituzioni repubblicane.

Accanto a me, con lo stesso orgoglio, i colleghi: Ernesto Iorizzo sindaco di Villanova del Battista, Antonio Manzi sindaco di Carife, Giuseppe Moriello sindaco di San Nicola Baronia e Felice Orlandella sindaco di San Sossio Baronia.

È stata la prima volta, da quando sono sindaco, che non ho potuto partecipare fisicamente alla cerimonia organizzata a Casalbore dall’Ancr per celebrare questa ricorrenza così sentita. Ma con tutto me stesso, ero lì con loro.

Con il cuore, con il pensiero, con l’orgoglio profondo di appartenere a una comunità viva, dignitosa e custode di valori che oggi più che mai dobbiamo onorare e tramandare.

La fascia tricolore che ho portato oggi sulle spalle non era solo un simbolo istituzionale: era la voce di Casalbore, la memoria dei nostri padri, la speranza delle nuove generazioni. Essere lì, rappresentando la mia comunità tra le mura eterne di Roma, è stato un privilegio che non dimenticherò mai".