Legalità per la salute: un ecosistema urbano, pulito e sostenibile L'impegno delle istituzioni su acqua, aria, rifiuti ed economia circolare

Legalità per la salute: un ecosistema urbano, pulito e sostenibile. L'impegno delle istituzioni su acqua, aria, rifiuti ed economia circolare.

Confronto con l'Università e la scuola per la elaborazione di una strategia condivisa. Iniziativa promossa dall'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania. La tavola rotonda è in programma venerdì 6 giugno alla 10.00 all'istituto comprensivo di Serino con sedi associate scuola primaria capoluogo Santa Lucia di Serino in piazza Moscati.

Introduce e modera i lavori: Antonella De Donno dirigente scolastico delI'istituto comprensivo di Serino.

Saluti: Ottaviano Vistocco sindaco di Santa Lucia di Serino. Introduce: Antonello Barretta direttore generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Intervengono: Luigi Stefano Sorvino direttore generale Arpa Campania, Mario Ferrante direttore generale Asl Avellino, Domenico Albanese comandante provinciale dei carabinieri di Avellino

Conclude: Enzo De Luca presidente osservatorio regionale gestione rifiuti Campania, coordinatore sostenibilità ambientale Regione Campania.