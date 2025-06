"App Municipium": il comune di Ariano presenta il nuovo sito istituzionale Piano di ripresa e resilenza, musura 1.4 "L'esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Event for next futuro. Piano di ripresa e resilenza, musura 1.4 "L'esperienza del cittadino nei servizi pubblici". L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, presenta il nuovo sito istituzionale "App Municipium".

Lo sportello telematico polifunzionale, App Io del Comune di Ariano Irpino. L'evento si terrà venerdì 13 giugno alle 10.00 nella sala del museo civico e della ceramica di palazzo Forte in via D'Afflitto. Iniziativa aperta alla cittadinanza.

"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - spiega il consigliere comunale Giovanni Marinaccio - si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo, tra cui digitalizzazione e innovazione.



Tra le varie misure messe in atto, uno specifico finanziamento a cui ha avuto accesso il nostro comune, è dedicato alla rivisitazione del sito comunale, per adeguarlo e uniformarlo secondo nuovi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti, secondo menu di navigazione guidati e tramite l’utilizzo di un linguaggio standardizzato a livello nazionale.

L’obiettivo del nuovo modello è quello di mettere il cittadino al centro.



Oltre al nuovo sito comunale, per migliorare sempre di più il dialogo con i cittadini, è scaricabile l’innovativa app “Municipium”, un’applicazione facile da usare che consente un'informazione e una relazione in tempo reale con il Comune".