Ariano: ordine e decoro nelle aree adiacenti l'ospedale Pulizia generale disposta dal direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante

Rimozione di rami e alberi secchi, sterpaglie e rovi. Una pulizia generale disposta dal direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante nell'area retrostante l'eliporto di via Maddalena e nel parcheggio sottostante ingresso ascensori dell'ospedale Frangipane- Bellizzi ad Ariano Irpino.

Una giornata di intenso lavoro per gli operai addetti al servizio manutenzione, i quali hanno ripristinato anche l'asfalto interessato da una serie di buca e una ditta incaricata.

Un intervento necessario e urgente considerata anche la pericolosità dei rami sporgenti lungo le scarpate, completamente disboscate.

Gli addetti ai lavori hanno provveduto anche al rifacimento della segnaletica e attraverso un riordino totale a ricavare un numero più ampio di posto, mediante l'eliminazione di alcune aiuole e spazi non utilizzati. L'area per consentire lo svolgimento dei lavori è rimasta inaccessibile per l'intera giornata.