Grottaminarda: nuovo importante finanziamento per il castello d'Aquino Obiettivo: rendere ulteriormente sicura e fruibile l'intera struttura

Il museo “Filippo Buonopane” aggiudicatario di un nuovo finanziamento mirato a rendere ulteriormente sicura e fruibile l’intera struttura.

Circa 15mila euro dalla giunta regionale della Campania direzione generale per le politiche culturali e turismo - nell'ambito dell’avviso pubblico per l’accesso ai contributi a “sostegno degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo sviluppo, promozione e valorizzazione dei musei e delle raccolte di ente locale e di interesse locale - anno finanziario 2025. Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche”.

Un progetto ad hoc che prevede fondamentali interventi per migliorare la sicurezza del Castello d'Aquino con un sistema di videosorveglianza, rilevatori di fumi, rifacimento degli infissi.

Il comune di Grottaminarda risulta nuovamente aggiudicatario di un progetto “idoneo e finanziabile” elaborato per fronteggiare alcune carenze che la struttura presenta ancora. In assenza di un intervento determinato, tali carenze avrebbero potuto gravare sulle condizioni di fruibilità e di sicurezza del Museo stesso.

Da qui la nostra soddisfazione - afferma la delegata alla protezione, gestione e promozione del patrimonio artistico, Marilisa Grillo - i nuovi interventi si realizzeranno nell’immediato, approfittando della momentanea chiusura del Castello per altri lavori, per consentire anche queste importantissime e necessarie migliorie".

"Affinché un museo possa esistere ed essere fruito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” dell’Icom - spiega Luana Vitale, direttrice del museo Filippo Buonopane, ed autrice del progetto - oggi bisogna necessariamente adempiere alla normativa in materia di sicurezza per la struttura, le persone e i beni conservati. Per tali ragioni è stato ideato in questo progetto un sistema di videosorveglianza che, in aggiunta, al preesistente sistema di allarme volumetrico, renderà i locali più sicuri. Per garantire ulteriori livelli di sicurezza verranno istallati rilevatori di fumi che mirano a ridurre i rischi di incendio. Inoltre, il nuovo finanziamento prevede la ristrutturazione di tutti gli infissi, sia del Museo che della Biblioteca, resa necessaria dall'usura del tempo".

Come detto attualmente il Castello d'Aquino è già interessato da importanti lavori di riqualificazione che hanno reso necessaria una breve chiusura al pubblico. Gli interventi in fase di realizzazione ricordiamo sono:

Il ripristino delle grondaie e dei problemi legati all’infiltrazione dell’acqua meteorica, che avevano causato evidenti danneggiamenti agli ambienti con formazione di umidità, a cui è seguita una ritinteggiatura di tutti i locali del museo e della biblioteca.

La sostituzione dell’impianto di illuminazione con faretti direzionabili che trasformano di fatto le stanze in luoghi più luminosi e accoglienti. La sostituzione di parte della pavimentazione con ripristino del pavimento nei punti lacunosi e compromessi che ha interessato diversi ambienti. La ristrutturazione integrale dei bagni esistenti. I nuovi arredi adatti ad una Biblioteca moderna e fruibile.

Dunque il Castello d'Aquino a breve potrà essere ridato alla cittadinanza con un nuovo profilo rivisitato in chiave moderna dal punto di vista tecnologico, una struttura più sicura e più funzionale.