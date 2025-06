Ariano: Vecchie glorie che si riabbracciano in campo ed è subito pelle d'oca Una serata ricca di emozioni e amarcord in occasione dell'inaugurazione del torneo le notti magiche

Vecchie glorie che si riabbracciano ed è subito pelle d'oca. Al Silvio Renzulli una serata ricca di emozioni e amarcord in occasione dell'inaugurazione del torneo "Le notti magiche".

Quale migliore occasione per chiamare a raccolta i campioni degli anni 2000. Da Santaniello a Castellano, Amato, Falcone, Violante, Tranfa, Gaita, Zerillo, Grasso, Sicuriello, Guardabascio, Cavalletti, Macchione, Musto, insieme a mister Amerigo Ferrara e al presidente Nino Grasso.

E' successo nel 2010 con l'indimenticabile raduno delle vecchie glorie della mitica serie D, nel ricordo di Gigi Iachini, Angelo Pagliaro, Giulio Negri, Antonio D’Amato, Leonardo Cirillo, Nicola Sicuriello e Vincenzo Cavallaro, (chi non ricorda il mitico goal che decreto al Vestuti di Salerno nella stagione 1980-81 la conquista della serie D, scandito dalla mitica voce dell'allora telecronista Antonio Caso, oggi grande campione internazionale nell'atletica leggera), due anni dopo con il memorial Domenico Squarcio, nel 2022 grazie alla spinta di Carmelo Barbieri, l'uomo dei gol impossibili in zona cesarini, e nel maggio di un anno fa si iniziativa del biondo di quegli anni d'oro Egidio Belfatto.

Sugli spalti e il rettangolo di gioco sintetico del Silvio Renzulli una bella ed emozionante coreografia. Una spinta carica di gioia ed emozione per un torneo che anche quest'anno di annuncia di buon livello e altamente competitivo. Non è mancato il saluto del sindaco Enrico Franza il quale si è congratulato con gli organizzatori per la bellissima iniziativa.

Un evento ogni anno ricco di sorprese grazie al dinamismo degli organizzatori. Ecco la cartolina dello scorso anno e quella di questa sera: clicca qui.

Emozioni che si spera possa la città tornare ad assaporare. Le premesse affinchè un nuovo miracolo avvenga ci sono tutte....