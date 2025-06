Montoro si unisce all’appello per Gaza: approvata mozione per la pace La proposta della consigliere Anna Ansalone passa all'unanimità

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso la sede comunale, una seduta straordinaria del consiglio comunale di Montoro, durante la quale è stata discussa e approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Anna Ansalone, esponente del Movimento 5 Stelle, dal titolo "Appello per la Pace - Cessate il Fuoco a Gaza".

In apertura di intervento, il consigliere Ansalone ha voluto rivolgere un accorato appello ai colleghi consiglieri, dichiarando: "Non possiamo restare in silenzio di fronte a tanta disumanità.

Un gesto di coscienza, una presa di posizione netta in nome dei diritti umani. La mano che sta distruggendo Gaza non ha colori politici, oggi più che mai deve vederci uniti per un appello di umanità."

La consigliera comunale Anna Ansalone ha presentato al Consiglio Comunale di Montoro una mozione per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, chiedendo solidarietà concreta al popolo palestinese e impegno istituzionale per la pace.

La mozione, che richiama le risoluzioni delle Nazioni Unite e la Quarta Convenzione di Ginevra, chiede un cessate il fuoco immediato, l’invio di aiuti umanitari senza condizioni e l’impegno del Comune a promuovere la cultura della pace, anche attraverso iniziative pubbliche e scolastiche. La mozione chiede di esporre la bandiera della pace sul palazzo comunale, di aderire alle iniziative promosse da Ong come Unrwa e Medici Senza Frontiere, e di organizzare momenti pubblici di riflessione sul diritto umanitario, coinvolgendo anche le scuole. Viene inoltre chiesto al Governo italiano e all’Unione Europea di attivarsi immediatamente per far rispettare la Risoluzione 2728/2024 del Consiglio di Sicurezza ONU, garantendo l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

La consigliera cita anche il gesto dei portuali di Marsiglia, Genova e Salerno, che hanno rifiutato di caricare armi destinate all’esercito israeliano, e ricorda la vicenda della nave Flottilla, bloccata con a bordo aiuti, attivisti e parlamentari europei. “È un disegno più grande, che non possiamo ignorare”, ha concluso Ansalone.

Con questa mozione, Montoro si unisce alle tante realtà locali che, in Italia e in Europa, chiedono di fermare una guerra che sta colpendo duramente i civili. Un piccolo gesto, ma carico di significato: quando la politica torna ad ascoltare la voce della coscienza, anche dai territori può partire un cambiamento.

Durante il dibattito, numerosi interventi hanno espresso convinta adesione alla proposta. Il capogruppo di Montoro Democratica, Vincenzo Bruno, ha ribadito i valori della pace come fondamento dell’agire politico. Analogo sostegno è giunto dai consiglieri Guglielmo Lepre e Mimmo Torello, che hanno espresso vicinanza alla popolazione civile colpita dal conflitto.

Particolarmente significativa la proposta del consigliere Luigi Del Regno, che ha invitato tutti i presenti a donare il gettone di presenza della seduta odierna a Emergency, come gesto concreto di solidarietà.

Il sindaco Salvatore Carratù ha concluso i lavori annunciando l’adesione formale dell’amministrazione all’appello promosso dal consigliere Anna Ansalone per la pace e ha confermato che, come richiesto nella mozione, sarà esposta la bandiera della pace sulla facciata del municipio.

Il documento approvato sarà trasmesso alle più alte cariche dello Stato, al Governo, alle istituzioni europee e internazionali, nonché agli enti locali, affinché il messaggio di Montoro - una piccola comunità unita nel nome della pace - dichiara il sindaco di Montoro Salvatore Carratù possa contribuire ad accendere una luce di speranza nel buio della guerra.