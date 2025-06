Ariano: "Senza di loro non sarebbe bella la nostra villa" Elogio agli operai impegnati nella rinascita del polmone verde della città

Dal poliedrico Rosario Vernacchia agli insostituibili operai idraulico forestali della comunità montana ufita. Il selfie del giorno è di Paola Ferrara: "Senza di loro non sarebbe bella la nostra villa!!!!! grandi lavoratori al verde". Ed è vero. Un super lavoro, quello programmato e curato nei minimi dettagli dall'area tecnica e dall'amministrazione comunale, per restituire alla città uno dei luoghi più belli in Campania.

"Un parco davvero invidiabile. E' tra i pochi in Italia ad essere così variegato e rilassante - ci dice un turista barese insieme alla moglie. Veniamo spesso ad Ariano ed è bello vedere la rinascita della villa, dalle aiuole, fontana, scarpate e viali. Continuate così. Se ci fosse qualche trattoria, bottega di souvenir in centro, sarebbe davvero fantastico". E chissà se qualche imprenditore possa raccogliere davvero questo appello ed investire in centro come sta già accadendo.

Un appello ora viene rivolto soprattutto ai ragazzi affinchè possano avere maggiore rispetto di quest'area, ai possessori di cani e a qualche indisciplinato adulto e vaccinato che spesso, si intrufola in bici o addirittura in moto tra i viali. Chi dovesse notarlo ancora è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine a partire dalla polizia municipale.