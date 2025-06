La ricorrenza di Sant'Antonio: preghiera, devozione e raccoglimento Un momento di comunione spirituale e di fede condivisa

"Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima. Si siederà alla tua tavola e ti mostrerà la Pace e l’Amore. Fa che quella Pace e quell’Amore siano le tue armi più lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto di Dio." Così don Daniele Palumbo, ripercorrendo il grande esempio e il messaggio di Sant'Antonio.

Un giorno di preghiera, devozione e raccoglimento. Le celebrazioni e la solenne processione offriranno ai fedeli un momento di comunione spirituale e di fede condivisa.

Devoti sono giunti già dalle 6.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo, nel borgo antico della Guardia. Prossime messe alle 8.00-9.30 e 11.00. Alle 18.30 sarà il Vescovo Sergio Melillo a presiedere la liturgia. Un momento di grande solennità e raccoglimento per tutta la comunità arianese che culminerà in serata con la processione alle 19.30.

Dopo la celebrazione eucaristica, la comunità si unirà nella processione in onore di Sant’Antonio, percorrendo le vie del territorio parrocchiale con canti e preghiere.

Percorso della processione: Via Guardia, via Vitale, via Giacomo Matteotti, via Fontananuova, viale Tigli, via Giulio Lusi, via Castello, corso Umberto I. Ore 21.00 rientro in chiesa e benedizione finale

Al termine della processione, la statua di Sant’Antonio sarà riportata in chiesa, dove verrà impartita la benedizione finale, invocando la protezione del Santo su tutta la comunità.

"Un giorno di grazia e devozione. Partecipiamo con cuore aperto e spirito di fede, affidando le nostre preghiere a Sant’Antonio, testimone di carità e speranza".