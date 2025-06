Il comune di Ariano Irpino ha ufficialmente un nuovo sito e l'app "Municipium" Iniziativa realizzata grazie ai fondi Pnrr

Il comune di Ariano Irpino ha ufficialmente un nuovo sito e l'app “Municipium”, grazie ai fondi Pnrr. Il sindaco Enrico Franza: "Questo è un ulteriore passo verso il futuro!"

Cosa è possibile trovare sul nuovo sito:

Documenti e modulistica facili da consultare, notizie e eventi aggiornati, segnalazione di guasti e disservizi

info sulla raccolta differenziata, pagamenti online.

"Con l'app municipium potrete ricevere notifiche, gestire la raccolta differenziata e segnalare problemi direttamente dal vostro smartphone! L'appa si può scaricare gratuitamemte. Unisciti a noi per rendere il nostro Comune ancora più digitale e vicino a tutti!"

"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - spiega il consigliere comunale Giovanni Marinaccio colui che si è battuto molto per questo progetto - si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo, tra cui digitalizzazione e innovazione.



Tra le varie misure messe in atto, uno specifico finanziamento a cui ha avuto accesso il nostro comune, è dedicato alla rivisitazione del sito comunale, per adeguarlo e uniformarlo secondo nuovi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti, secondo menu di navigazione guidati e tramite l’utilizzo di un linguaggio standardizzato a livello nazionale.

L’obiettivo del nuovo modello è quello di mettere il cittadino al centro.



Oltre al nuovo sito comunale, per migliorare sempre di più il dialogo con i cittadini, è scaricabile l’innovativa app “Municipium”, un’applicazione facile da usare che consente un'informazione e una relazione in tempo reale con il Comune".