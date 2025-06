Lioni-Grottaminarda, lavori fermi per un black-out elettrico Sarebbe emersa una fattura insoluta e il cantiere resta al buio, mezzi e attrezzature incustodite

di Paola Iandolo

Il cantiere della Lioni-Grottaminarda è in rallentamento da mesi, almeno da sei mesi Le imprese coinvolte, fortemente esposte sul piano finanziario, non riescono più a pagare i fornitori di materiali. Ora i lavori sono completamente fermi a causa di un blackout elettrico. L'Enel ha sospeso l'erogazione dell'energia perché una delle principali ditte dell'appalto è il ritardo nel pagamento di una fattura. La situazione è di totale stallo. Il blackout sta creando i maggiori disagi nei pressi della Galleria San Filippo.

La Regione Campania aveva annunciato la convocazione di un tavolo tecnico, ma ad oggi non c'è ancora una data. Nel frattempo anche le imprese titolari dell'appalto affrontano difficoltà. Le ditte subappaltatrici non hanno ancora ricevuto le risorse necessarie e non sono riuscite a garantire neppure il gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni. Il cantiere resta così al buio durante le ore notturne, con le telecamere di videosorveglianza spente e milioni di euro di mezzi e attrezzature lasciate in custoditi.La situazione resta critica.