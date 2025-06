Maturità, il sindaco Nargi: "Forza ragazzi, Avellino è con voi" Il messaggio

"Nella notte simbolica che precede l’inizio dell’esame di maturità, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha rivolto un messaggio agli studenti della città attraverso i propri canali ufficiali.

“Cari ragazzi, quella appena trascorsa è una di quelle notti che non si dimenticano”, ha esordito la prima cittadina, ricordando la sua personale esperienza della vigilia dell’esame e descrivendola come “una notte sospesa tra ansia ed emozione, sogni e speranze”. Un’emozione che, ha dichiarato, continua a vivere oggi per ragioni diverse ma altrettanto sentite.

Nel suo messaggio, Nargi ha definito la maturità “una tappa, un momento di passaggio, uno spartiacque” e ha invitato i giovani ad affrontare la prova con “coraggio e fiducia”. Ha sottolineato che il valore di una persona “non si misura in un voto”, ma nella determinazione a inseguire i propri sogni.

“Vi immagino con emozione, con affetto, con la consapevolezza che siete la parte più bella e viva della nostra città”, ha aggiunto la sindaca, concludendo con un augurio personale: “Vi mando un abbraccio grande e un fortissimo in bocca al lupo. Siamo tutti con voi. Avellino è con voi. Sempre”.