San Martino Valle Caudina: Cittadinanza onoraria al cardinale Frank Leo L'iniziativa

Il Comune di San Martino Valle Caudina, in provincia di AVELLINO, conferirà la cittadinanza onoraria al cardinale Frank Leo, arcivescovo metropolita di Toronto, la cui madre è originaria del centro irpino. La delibera verrà approvata domani dal consiglio comunale. La cerimonia si svolgerà nei primi giorni del mese di luglio quando il cardinale, come ogni anno, sarà a San Martino per trascorrere un periodo di vacanza con i suoi familiari. Leo ha da sempre un legame speciale con la comunità. Recentemente, prima di entrare in Conclave, aveva incontrato a Roma una delegazione guidata dal sindaco Pasquale Pisano.