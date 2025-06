Omi celebra il Cavaliere del Lavoro Aquilino Villano e firma un accordo con Enac Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 10:30, presso la sede di OMI alla presenza del ministro Piantedosi

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 10:30, presso la sede di OMI – Officine Meccaniche Irpine a Vallata, si terrà l’evento “Insieme per costruire Domani”, organizzato in occasione del primo anniversario della nomina a Cavaliere del Lavoro di Aquilino Carlo Villano, fondatore e presidente dell’azienda.

Un uomo, una visione, una comunità

Nel 1980, in un’Irpinia ferita dal terremoto, Aquilino Carlo Villano non vide solo macerie, ma un’opportunità: trasformare il dolore in visione, e la visione in impresa. Così è nata OMI, che oggi rappresenta un’eccellenza dell’aerospazio e della difesa a livello internazionale.

La nomina a Cavaliere del Lavoro è il sigillo su una storia di impresa coraggiosa, ma anche il riconoscimento di un’intera comunità che ha scelto la via dell’innovazione, della sostenibilità e dell’impegno civile.

Le istituzioni al fianco del Cavaliere

Al saluto del Cav. Villano sarà presente il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Insieme a lui, interverranno figure chiave del sistema nazionale dell’Aerospazio e della Difesa:

Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC

Giuseppe Lupoli, Direttore ARMAEREO

Stefano Bortoli, Dirigente Leonardo S.p.A.

Angelo Pansini, Dirigente MBDA

Un accordo strategico per l’Italia che innova: nasce la sandbox UAS a Grottaglie (TA)

Uno dei momenti centrali della giornata sarà la firma dell’accordo tra OMI e ENAC per la creazione di di una sandbox temporanea sperimentale a Grottaglie, dedicata allo sviluppo di Tecnologie di Compliance per Unmanned Aerial Systems (UAS) dedicate alle emergenze sanitarie.

Gender Equality in Our DNA: promozione dei diritti umani come fattori strategici aziendali

Nel solco della visione del Cav. Villano, l’evento ospiterà anche un focus su “Gender Equality in Our DNA”. Il programma, nato in OMI come fattore competitivo, strategico e di buona governance aziendale, mira a promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile nel contesto lavorativo, nella comunità e nel marketplace.

A pochi mesi dal lancio, l’iniziativa ha già raccolto numerose adesioni da enti pubblici e privati, imprese e realtà educative, e posto in essere diversi progetti: best practices che potranno essere replicate in altri contesti territoriali per una crescita economica e sostenibile.

Interverranno relatrici qualificate nel panel “Empowerment Femminile come fattore competitivo, strategico e di buona governance aziendale”:

Amelia Kraij Lopez Huix, High Level Advisor, United Nations

Donata Mussolino, Prof.ssa Ordinaria di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Federico II

Rossella Andreozzi, Presidente UNAVIA

Maria Grazia Villano, Vice Presidente OMI