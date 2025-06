Il Corpus Domini ad Ariano: ecco le foto della celebrazione e processione Un pensiero particolare da parte del Vescovo Melillo agli ultimi preoccupanti scenari di guerra

Una processione con un percorso abbreviato rispetto agli altri anni, a causa dei lavori in centro, ma pur sempre sentita e partecipata.

Una ricorrenza quella del Corpus Domini con un pensiero particolare da parte del Vescovo Sergio Melillo agli ultimi preoccupanti scenari di guerra. Carabinieri in alta uniforme nella Basilica Cattedrale e autorità presenti a partire dal sindaco Enrico Franza e dalla Guardia di Finanza.

Ad animare la liturgia il coro della cattedrale. Dopo la celebrazione la processione si è snodata lungo via Parzanese con le varie tappe di preghiera e meditazione accanto a Cristo eucarestia, una sosta sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo per poi ritornare in Cattedrale da corso Europa, per la benedizione finale a tutti i presenti e alle loro famiglie.