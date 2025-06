Lotto, la fortuna bacia la Campania: vincita anche ad Avellino In Corso Umberto I vinti 11mila euro

Nelle estrazioni del Lotto di venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025, la Campania si conferma protagonista con oltre 118mila euro vinti. A Napoli, in via Posillipo, una cinquina Simbolotto ha regalato la vincita più alta di sabato, con un colpo da oltre 43mila euro.

Vincite e premi

Sempre a Napoli, venerdì, è stato realizzato un premio da oltre 29mila euro grazie a una combinazione di una quaterna, quattro terni e sei ambi in viale Margherita.

Premi anche a Salerno, Benevento e Avellino

Tra le altre vincite di rilievo in Campania si segnalano 22.500 euro a Scafati, in provincia di Salerno, in via Alcide De Gasperi; 12.500 euro a Pietrelcina, provincia di Benevento, in Piazza S.Annunziata; e oltre 11mila euro ad Avellino in corso Umberto I.