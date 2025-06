Rotary Club Avellino ovest: è Fulvio Masi il nuovo presidente Passaggio delle Consegne tra Fabio Preziosi e Fulvio Masi, nuovo presidente per l’anno rotariano

Si è tenuta ieri, 25 giugno, in un clima amichevole e conviviale, il Passaggio delle Consegne tra Fabio Preziosi e Fulvio Masi, nuovo presidente del Club per l’anno rotariano 2025-26.

Accompagnati dagli assistenti del Governatore Manuela Russo e Patrizio Ciasullo, la serata è stata propizia per tracciare un bilancio sull' anno rotariano concluso e per anticipare i punti salienti del programma dell’anno rotariano appena iniziato.

Durante la serata il Rotary Club Avellino Ovest ha conferito il titolo di "Socio Onorario" a Salvatore Iovieno, Governatore del distretto 2100 nell’anno 2018-19, per la sua disponibilità e vicinanza al Club mostrata fin dalla sua costituzione, da lui favorita e caldeggiata.

Sempre in tema di onorificenze, Stefano Argenziano è stato insignito della massima onorificenza rotariana la Paul Harris Fellow, per il costante impegno che profonde nelle iniziative del nostro Club.