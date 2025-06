Castel Baronia: ecco un nuovo modello di accoglienza per bambini e famiglie Apre l'asilo nido, che aspira a diventare un grande punto di riferimento per la Baronia

Il giorno atteso è arrivato. Oggi pomeriggio alle 17.30 a Castel Baronia, in via Sandro Pertini, ex scuola dell'infanzia di inaugura: "La tana dei lupetti".

Che cos'è

E' il nuovo asilo nido dedicato ai bambini e alle famiglie della Baronia! Un luogo pensato per accogliere, educare e crescere insieme.

L'invito rivolto alle mamme e ai papà della Baronia

Durante l’inaugurazione sarà attivo uno spazio dedicato alle mamme e ai papà, dove sarà possibile: ricevere tutte le informazioni sul servizio, presentare richiesta di iscrizione, effettuare una simulazione del costo della retta, che in alcuni casi può essere pari a zero!

Ci sarà anche un buffet ed animazione per bambini. Viene rivolto un invito a partecipare numerosi, anche solo per conoscere da vicino questo importante servizio per territorio.

"Grazie a tutte e a tutti per l’interesse, il supporto e la voglia di costruire insieme una comunità più vicina ai bisogni dei bambini".