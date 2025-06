Siccità, avviso alle prefetture: consumi in aumento, evitate sprechi La comunicazione

Consumi idrici in aumento e rischio di nuovi minimi come nel 2024. Molise Acque lancia l'allarme in una comunicazione inviata alle Prefetture di Foggia e Avellino, rivolta ai comuni interessati ai prelievi per uso irriguo da fonti molisane. "L'aumento dei consumi rispetto alla media stagionale - si legge nella nota firmata dal direttore generale Salvatore Lenza e dal dirigente tecnico Carlo Tatti - rende estremamente necessario porre massima attenzione sull'utilizzo della risorsa idrica a disposizione".Al momento l'erogazione dalle sorgenti è monitorata e sotto controllo, ma "non si esclude che, con l'innalzamento delle temperature, possa attestarsi sui valori minimi già registrati nel 2024". L'azienda regionale invita quindi tutti i soggetti coinvolti ad adottare misure immediate per evitare dispersioni e usi impropri, "nell'ottica di un'ottimizzazione della risorsa idrica disponibile e per limitare disservizi all'utenza finale anche mediante campagne di sensibilizzazione".Molise Acque si dice pronta a confrontarsi con le amministrazioni locali per valutare l'adozione di soluzioni tecniche ed operative, e ricorda che il piano regionale prevede già misure straordinarie in caso di crisi idrica.