Allerta caldo, la Protezione Civile: non uscite nelle ore più calde Temperature oltre i 40°

Sarà un fine settimana rovente in Campania, in linea con il resto del Paese. Secondo le previsioni meteo, sole e alte temperature domineranno la scena, anche nelle aree montane, dove un leggero vento non sarà sufficiente a mitigare la calura.

Oltre i 40 gradi, anche al mare

Nemmeno le zone costiere offriranno sollievo: il caldo si farà sentire anche al mare, con i termometri che potrebbero raggiungere, e in alcuni casi superare, i 40°C. A complicare ulteriormente la situazione è l’elevata umidità, che farà crescere l’indice di calore percepito, aumentando la sensazione di afa.

L’appello della Protezione Civile

Di fronte a queste condizioni climatiche, la Protezione Civile lancia un appello alla prudenza:

evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, idratazione costante e pasti leggeri sono le raccomandazioni principali per affrontare il caldo in sicurezza.