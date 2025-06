Ariano: pubblicato l'elenco delle aziende beneficiarie del contributo Covid Le imprese interessate fanno parte del distretto commerciale denominato "Hirpinia"

Con determina n.187 del 26.6.2025 è stato ufficialmente pubblicato l’elenco delle aziende che hanno beneficiato del contributo economico straordinario relativo all’emergenza Covid per riduzione dei fatturati biennio 2019-2020. Le imprese interessate fanno parte del distretto commerciale di Ariano Irpino .denominato "Hirpinia".

Il presidente di Uca-Confiap, Manfredi D’Amato, esprime in una nota grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di questo sostegno economico per le aziende associate.

“E’ un riconoscimento significativo per il lavoro svolto e un supporto concreto per i nostri imprenditori, che hanno affrontato con grande sacrificio il difficile periodo pandemico.

Continueremo a lavorare per garantire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio".

L’Uca-Confiap rinnova il proprio impegno al fianco degli operatori economici locali, confermando la propria funzione di rappresentanza attiva e di supporto alle imprese associate.

Ecco l'elenco dei contributi:

Catia Batilde 4.114,70

Giovanni Bianco 16.729,42

Mirò srl 6.138,95

Concetta Spinazzola 5.910,45

Antonella Roccia 2.691,89

Maresca Preziosi 6.343,92

Maria Cristofaro 3.350,84

Annamaria Zampetti 14.537,80

Filippo Lo Conte 992,99

Lanno snc 2.667,80

La Cartocontabile Sas 2.739,64

Sensazione di pelle srl 9.700,64

Emma Giorgione 1.693,55

Marco Lanno 1.618,91

Rossella Pironi 5.197,83

Apripharma srl 310,21

Piccoli grandi passi 1.135,86

Michele Manganiello 3.918,35

Gino Grandola 3.257,95

Shettino M.E Luca Snc 28.046,19

Effe 4 1.966,48

Maria Teresa e C.Musto 8.885,43

Kinh Boutique Srl 32.413,33

Totale contributi 132.011,31