ASD Salza Irpinia, Antonio Cucciniello è il presidente La nomina

"È con grande orgoglio e profondo senso di responsabilità che annuncio la mia nomina a Presidente dell’ASD Salza Irpina 1999.". Così Antonio Cucciniello reporter irpino annuncia la sua nomina.

"Questa società rappresenta da anni un punto di riferimento per il paese, un simbolo di passione, sportività e appartenenza. Assumo questo incarico con il massimo impegno e con la volontà di dare continuità alla storia e ai valori che ci contraddistinguono.

Insieme all’amico Carmine D’Onofrio ( Presidente ombra), al direttivo, allo staff tecnico, ai giocatori e a tutti i nostri tifosi, lavoreremo per costruire un progetto serio, sostenibile e ambizioso, con l’obiettivo di valorizzare il talento locale e rafforzare l’identità dell’ASD Salza Irpina 1999.

Ringrazio chi ha creduto in me per questo importante ruolo. Da oggi inizia un nuovo capitolo, da scrivere tutti insieme. Forza Salza!"