Nuoto, doppio oro per l'atleta Franco Ulto: esulta Grottaminarda Un nuovo importante traguardo per il nuonatore grottese

Congratulazioni al nuotatore Franco Ulto per il nuovo importante traguardo. Già campione nazionale sui 400 pinne per la sua categoria (Master 55), l'atleta grottese ha conquistato nuove medaglie partecipando al trofeo coni regionale nuotopinnato a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno con un doppio importante risultato:

1° posto sui 50 metri pinnato;

1° posto sui 200 metri pinnato, con il tempo 2'00"03, a soli 8 decimi dal record nazionale, quindi miglior tempo assoluto della competizione.

"Siamo orgogliosi del nostro Franco Ulto - afferma l'Assessore allo Sport Michele Spinapolice - questi nuovi risultati confermano la sua passione, la sua determinazione, la sua eccezionale preparazione fisica ed atletica, nonostante il nuoto non rappresenti la sua principale occupazione.

Franco è un esempio di come e quanto lo sport possa mantenere giovani, motivati ed in ottima salute. Congratulazioni da parte dell'amministrazione e dell'intera comunità di Grottaminarda».