Manutenzione sugli impianti a Serino: rubinetti a secco ad Avellino Ecco i comuni coinvolti

In riferimento all’interruzione di Energia Elettrica, come da PEC del 23/06/2025, programmata da e-distribuzione per il giorno 3 luglio p.v. per eseguire manutenzione sugli impianti nel territorio del Comune di Serino (AV), Alto Calore Servizi Spa comunica la sospensione temporanea del servizio idrico il giorno 03/07/2025 dalle ore 08: 00 alle ore 15:45 nei seguenti Comuni, con indicazione, laddove necessario, di frazioni e località: Avellino (località Pennini); Avellino (località Cappuccini); Avellino (Frazione Picarelli); Avellino (Villa Dei Pini); San Michele di Serino; Santa Lucia di Serino; Mercogliano; Monteforte irpino; Mugnano del Cardinale; Quadrelle; Ospedaletto D’Alpinolo; Summonte; Sant’Angelo A Scala; Pietrastornina; Roccabascerana; Pannarano

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizio S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale: www.altocalore.it e sui Canali Social. Per casi di effettiva necessità contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430, sempre attivo.