Montefredane: si inaugura il nuovo campo sportivo "Una vittoria per la comunità e per i giovani"

Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alla crescita delle nuove generazioni prende vita a Montefredane.

Domani, giovedì 3 luglio, alle ore 9:30, sarà inaugurato il campetto sportivo dell’Istituto Comprensivo “Cosimo Caruso”, in via Roma: un’opera molto attesa e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dalla cittadinanza tutta.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, finanziato tramite il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione”, Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, sostenuto dall’Unione Europea – Next Generation EU.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione delle aree sportive esterne dell’edificio scolastico, con un finanziamento complessivo di 534.150 euro, che ha permesso il completo rifacimento di una struttura da anni inutilizzabile.

Ma il risultato è notevole anche dal punto di vista amministrativo: i lavori sono stati completati in tempi record, con oltre un anno di anticipo rispetto alla scadenza fissata dal Pnrr (marzo 2026), senza alcuna variante in corso d’opera e con un risparmio significativo. Le economie di spesa, pari a 102.000 euro, saranno reinvestite in un ulteriore intervento sulle aree attigue alla scuola.

A dare il via alla cerimonia sarà il sindaco Ciro Aquino, mentre le conclusioni saranno affidate al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la cui presenza testimonia l’importanza strategica di questi interventi per il futuro delle scuole e delle nuove generazioni.

“Ringraziamo il Ministro Valditara per aver scelto di partecipare all’inaugurazione del nuovo campetto sportivo – ha dichiarato il sindaco Ciro Aquino –. La sua presenza è un riconoscimento all’impegno profuso nella realizzazione di quest’opera e un’occasione di confronto con gli amministratori irpini sulle opportunità offerte dal PNRR per l’edilizia scolastica nei piccoli comuni”.