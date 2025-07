Ariano: peregrinatio della statua della Madonna del Carmine nelle contrade Fede e devozione in preparazione ai solenni festeggiamenti

"In questo anno del Giubileo, vogliamo guardare la Vergine Maria, come Madre della speranza che viene in nostro aiuto, ci sorregge e ci invita ad avere fiducia e a continuare a sperare".

E' con questo messaggio profondo che la comunità della parrocchia Madonna del Carmine si prepara ai solenni festeggiamenti in onore della Vergine tanto cara alla gente di rione San Rocco e zone limitrofe.

Particolarmente sentita e partecipata la peregrinatio della statua della Madonna del Carmine nelle contrade della parrocchia.

Si è partiti da località San Liberatore, San Tommaso di sotto, Santa Maria a Tuoro, Ponnola, San Tommaso di sopra. Oggi sarà la volta di parco Maddalena.

Dal 6 al 14 luglio l'atteso novenario nel Santuario mariano diocesano Madonna del Carmine. Ore 18.15 il rosario e alle 19.00 la messa e preghiera della novena.

Domani 13 luglio alle 21.15 fiaccolata verso l'ospedale. Martedì 15 alle 17,30 il rosario e alle 18.30 santa messa e a seguire la processione lungo le strade della parrocchia.

Arriviamo al momento clou. La solennità della Madonna del Carmine.

Sante messe: ore 5.30-7.00-8.30- 10.00 celebrata dal Vescovo Sergio Melillo -11.30-17.30-19.00-20.30-22.00. Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoti disponibili per le confessioni.