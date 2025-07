"Berlinguer a love story": prima proiezione del film nel mezzogiorno a Calitri L’iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro Spi Cgil Locale

L’iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro di Calitri Spi Cgil Locale, si terrà presso la Casa della Musica (ex cinema Rossini) in Piazza S. Scoca 5 a Calitri dalle ore 17:30, sarà presente l’autore e regista de “Berlinguer a love story” Pierpaolo Farina che, alla fine della proiezione, discuterà con il Segr.Gen. SPI Campania Framco Tavella e con Gianfranco Nappi del libro “Per Enrico, Per Esempio” sempre di Pier Paolo Farina.

Antonio Lampariello il responsabile della Camera del Lavoro Spi Calitri: "Ringrazio lo SPI Regionale e Avellino, così come il sindaco di Calitri, che con il loro supporto hanno permesso questo evento importante per l’Alta Irpinia, la prima assoluta nel Sud Italia, del film Berlinguer a love story” con l’ideatore Pierpaolo Farina è motivo di orgoglio per tutti noi che abbiamo sempre sostenuto le idee, la passione e l’Etica di Enrico Berlinguer sin da giovanissimi. Siamo stati comunisti Italiani, ed Enrico era comunista italiano amato e rispettato, non solo dai comunisti, da quello che era il suo popolo, ma anche dai suoi avversari politici e da una intera nazione, la riprova la si ebbe durante i giorni della sua agonia e in modo ancora più eclatante il giorno del suo funerale. Una Giornata unica e irripetibile nella storia della Nostra Italia.

Circa due milioni di persone in presenza fisica a Roma quel Tredici Giugno del 1984, e altre decine di milioni incollati ai televisori, con fabbriche e luoghi di lavoro che sospesero le attività lavorative, in segno di rispetto e di cordoglio per un uomo, per un politico, che sentivano uno di loro e non esagero se dico che moltissimi di noi lo sentivamo e lo piangevamo come uno di famiglia!".

Per Lampariello l’occasione della Proiezione film “Berlinguer a love story”, e della presentazione del libro “Per Enrico, Per Esempio” sempre di Pier Paolo Farina, con il dibattito che seguirà potrà dare indicazioni e delle utili considerazioni sull’attualità delle cri mondiali, della Pace ed in particolare delle criticità che si vivono nelle aree interne, con il degrado dei servizi pubblici, su cui tanto abbiamo combattuto per averli e per garantire anche il giusto ed adeguato ascensore sociale per tutti i cittadini e per tutte le aree del paese Italia.

L'appuntamento è per domani, domenica 6 luglio a Calitri. Presenteranno l’iniziativa il Sindaco Di Calitri Michele Di Maio e la segretaria Gen.le CGIL Avellino Italia D’Acierno.

Lunedì 7 luglio il film “Berlinguer a love story” scritto e diretto da Pierpaolo Farina sarà proiettato a Scafati (Sa) e Martedì 8 Luglio a Napoli.