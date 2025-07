Grottaminarda: lettera di saluto al cittadino onorario Mario Ferrante Le parole del sindaco Marcantonio Spera

Lettera di saluto del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, al direttore ancora in carica dell'Asl di Avellino Mario Ferrante che dal prossimo mese di agosto approderà a Caserta. Ricordiamo che Ferrante nel dicembre 2023 ha ricevuto proprio dall'amministrazione di Grottaminarda la cittadinanza onoraria

"Carissimo direttore, carissimo concittadino, appresa la notizia della nuova e prestigiosa nomina che il presidente Vincenzo De Luca ha voluto concederle sono rimasto inizialmente incerto e deluso per il futuro distacco dalle nostre comunità, poi il buon senso e l’analisi oggettiva mi hanno portato a cambiare opinione e quindi anche un diverso coinvolgimento emotivo.

Il presidente De Luca, in un particolare momento storico, politico e sociale, ha pensato di inviare lei in una delle Asl più difficili e complesse da gestire e questo a riprova del suo valore e della fiducia riposta in lei.

A noi amministratori irpini che in questi anni abbiamo condiviso gioie, dolori, affanni e speranze, il compito di continuare il cammino per la rinascita della nostra sanità sul solco da lei tracciato che ora verrà ereditato dalla dottoressa Concetta Conte, direttore di grande valore e sua grande collaboratrice in passato.

Grazie direttore per tutto quello che lei ha fatto per la sanità Irpina, per le nostre comunità e per chi soffre. Potrei citare una miriade di iniziative e fatti concreti ma mi limiterò a ricordare il suo impegno per chi soffre, per i malati, e per chi combatte spesso senza energie una lotta impari contro le “ingiustizie”. Un grazie e un arrivederci anche da parte dell’amministrazione intera e di tutti i concittadini