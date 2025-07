Corso di scacchi gratuito a Grottaminarda: ecco tutte le informazioni Iniziativa a cura dell'Asd circolo scacchistico di Montella con il patrocinio del comune

Partirà il 1° agosto a Grottaminarda un corso di scacchi di base, gratuito e aperto a tutti, a cura dell'Asd circolo scacchistico di Montella con il patrocinio del comune di Grottaminarda. Sono aperte le iscrizioni.



Cinque lezioni, nell'auditorium comunale, per imparare il gioco da tavolo più popolare e più strategico del mondo che aguzza l'intelligenza e la capacità di pensiero logico.

Questo il calendario completo degli incontri in programma con orario dalle 19:00 alle 20:00:

Venerdì 1° agosto, venerdì 8 agosto, giovedì 14 agosto, venerdì 22 agosto e venerdì 29 agosto.

"Dopo le tappe del campionato amatoriale di scacchi a squadre "Regine d'Irpinia" ci eravamo ripromessi di portare a Grottaminarda iniziative per diffondere la passione per la disciplina degli scacchi – afferma l'assessore allo sport Michele Spinapolice - manteniamo la promessa ed auspichiamo tanta partecipazione. Prossimamente tornerà anche il Torneo e chissà che qualcuno dei partecipanti al corso non possa già prendervi parte".

Per iscrizioni ed info: Michele Ambrogio Lanza, tel. 3274008828 oppure 327.2267781 info@irpiniascacchi.it - www.irpiniascacchi.it).