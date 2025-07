Ritiro dell'Avellino a Sturno: pronti per il brindisi di benvenuto a Casa Reale "Non mancate, sarà un evento imperdibile, vi aspettiamo, giovedì 10 luglio alle 19.00"

Un brindisi di benvenuto all'U.S Avellino. Sturno, si appresta a ricevere i Lupi. "Unisciti a noi per accogliere al meglio i biancoverdi". L'appuntamento per i tifosi di tutta la provincia irpina è per giovedì 10 luglio alle ore 19.00 nella rinomata struttura di Casa Reale Ricevimenti. Aperitivo musicale a cura di Starman Eventi!

"Non mancare, sarà un serata imperdibile!"

La soddisfazione del sindaco di Sturno Vito di Leo

"Per noi come comunità è un orgoglio averli per l'ennesima volta a Sturno, soprattutto in quest'anno in cui la squadra ha conquistato la serie B".

Un grande orgoglio

"Siamo orgogliosi anche perchè, iniziano un percorso nuovo, partendo proprio dalla nostra location, dal Castagneto che ha già visto tante altre squadre allenarsi su questo campo erboso. Un impianto di primissimo livello".

La grande accoglienza di Casa Reale

"L'accoglienza sarà anche quest'anno festosa, di grande entusiasmo per i nostri beniamini e soprattutto saranno ospitati in una struttura eccellente, Casa Reale, che è il fiore all'occhiello del nostro territorio. E' una struttura importante, che ha già ospitato diverse società calcistiche ed ha sempre ben figurato"

L'intuizione dell'imprenditore Giancarlo Molinario

"Da quando è cambiata anche la gestione con l'apporto dell'imprenditore arianese Giancarlo Molinario, c'è senza dubbio un'attenzione maggiore. Questo fa ben sperare per il futuro e per i nostri territori".

L'Avellino qui è di casa ormai

"Quando vuole ritornare da queste parti è sempre accolto con l'entusiasmo. Meritano, la vicinanza da parte di tutti noi, della nostra comunità, sia gli atleti, che la proprietà e lo staff tecnico che bene hanno lavorato per raggiungere un traguardo così importante".

L'augurio di Di Leo e Molinario

Siamo certi che partendo da Sturno, comune che ogni volta ha portato fortuna alla squadra, anche il campionato che andrà a sostenere l'Avellino nel 2025-2026 sarà entusiasmante. Sono anche io un abbonato e un tifoso come tanti altri cittadini di Sturno. Non ci resta che ugurare ogni bene alla squadra e alla società. Li aspettiamo a braccia aparte per mostrare loro tutto il nostro affetto, amicizia ed entusiasmo".