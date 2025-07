D'Agostino: "Bene consegna lavori statale 90 manutenzione ponte Calore" "Le aree interne hanno bisogno di infrastrutture"

"La consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria del Ponte Calore, nel comune di Mirabella Eclano, è una di quelle notizie che fanno bene alle nostre comunità.

Un intervento concreto, atteso da tempo, che rafforza la viabilità di un’area strategica dell’Irpinia lungo l’asse della SS. 90 “delle Puglie”.

È questo il modo corretto di affrontare la questione delle aree interne: non con la rassegnazione o, peggio, con la teoria del declino irreversibile, ma con investimenti, visione e attenzione reale ai territori”.

Così in una nota Angelo Antonio D’Agostino, responsabile del dipartimento nazionale innovazione e sviluppo di Forza Italia.



"Ringrazio il sottosegretario Tullio Ferrante, e con lui il Governo, per l’impegno, la costanza e il rapporto diretto con gli amministratori locali, in particolare - aggiunge D’Agostino - con il sindaco di Mirabella, Giancarlo Ruggiero. Il suo operato conferma quanto si possa fare in termini di concretezza quando c’è la volontà di dare risposte a un territorio che va supportato nel suo sforzo di risollevarsi dalla condizione di difficoltà nella quale si trova.

Le aree interne possono e devono rinascere attraverso interventi infrastrutturali, accessibilità, qualità dei servizi e attenzione continua da parte del Governo”



"Forza Italia continuerà a sostenere questa visione nella certezza che le aree interne non sono solo un problema da gestire, ma anche una risorsa da liberare. Ogni cantiere che si apre e ogni opera che viene completata - chiude D’Agostino - rappresentano un atto di fiducia nel futuro di queste nostre terre e nella loro capacità di essere parte dello sviluppo e della crescita del Paese".