Ariano: "Il mercato resta a Cardito fino al termine dei lavori in centro" Andrea Melito: "Basta falsità, polemica cercata e voluta fortemente da qualcuno"

"Una parte politica della città continua testardamente e strumentalmente ad affermare che la scelta dello spostamento temporaneo del mercato é di natura politica e non tecnica facendo credere alla città che erano percorribili soluzioni in centro che volutamente non sono state considerate,soluzioni che a detto loro ci sono ma che stranamente neanche loro individuano".

Sulla vicenda interviene il delegato al commercio Andrea Melito

"Una vicenda questa che sta diventando stucchevole,una polemica cercata, voluta fortemente da qualcuno che desidera a tutti i costi un rientro immediato del mercato nel centro, da qualcuno che per motivi vari ha mal digerito il trasferimento del mercato".

Una vicenda che secondo Melito sta turbando la città e gli stessi ambulanti

"Per fortuna la maggior parte degli ambulanti conosce queste dinamiche, non le alimenta comprendendo che é impossibile in questo momento il rientro nel centro, capendo che é totalmente inutile esasperare gli animi. Nessuna fuga é prevista, l'augurio é che l'utenza potrà frequentare sempre di più il mercato settimanale".

Melito: sento il dovere di intervenire sull'allarmismo diffuso sui social nelle ultime ore da alcuni esponenti politici. Ecco la verità

"É opportuno ricordare che al momento le presenze degli ambulanti sono costanti e addirittura superiori riferite al medesimo periodo dello scorso anno, da qui la necessità di evitare allarmismi che non giovano a nessuno.

Per chi non conosce o far finta di non comprendere le dinamiche del nostro mercato cittadino va ricordato che la rinuncia o la revoca degli stalli per assenze, che vengono poi riassegnati attraverso specifico bando (l'ultimo del marzo 2021 in cui furono messi a bando 14 stalli), accadono da anni eppure nessun gruppo politico o rappresentante di categoria mai si é preoccupato di segnalare".

La decisione spetta alla polizia municipale. Questa al momento la situazione attuale

"Il mercato per motivazioni squisitamente tecniche rimarrà a Cardito fino al termine dei lavori di rigenerazione urbana, non vi sono alternative se non quella della sospensione del mercato che mai é stata presa in considerazione.

L'amministrazione comunale monitorerà nelle prossime settimane l'andamento e interverrà laddove necessario per favorire nel miglior modo possibile lo svolgimento del mercato".