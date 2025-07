Liberi e Forti: "Grave disservizio al depuratore Pip di Camporeale ad Ariano" La denuncia: "Ennesimo episodio di incuria e disinteresse da parte dell’amministrazione comunale"

"Il mancato funzionamento del depuratore al servizio dell’area Pip di Camporeale rappresenta l’ennesimo episodio di incuria e disinteresse da parte dell’amministrazione comunale di Ariano Irpino". Lo denuncia in una nota il gruppo politico Liberi e Forti.

"Da mesi - è stato segnalato che l’impianto di depurazione risulta inattivo o fortemente compromesso, generando potenziali rischi ambientali, disagi alle aziende e alle famiglie un chiaro danno all’intero territorio.

Un disservizio che non solo compromette la qualità dell’ambiente e della vita quotidiana, ma sta anche causando danni economici diretti e indiretti alle tante famiglie di Ariano Irpino.

Non è più tollerabile che l’amministrazione comunale rimanga in silenzio di fronte a una situazione che sta gravando sull’economia domestica di centinaia di cittadini.

Il mancato funzionamento del depuratore ha provocato un aumento dei costi per la gestione delle acque reflue, che ora vengono smaltite in modo molto più costoso, con conseguenze per la qualità dei servizi erogati. I danni economici per le famiglie si sommano ai disagi legati ai problemi di igiene e salute".

L'appello urgente

"L’amministrazione comunale ha il dovere di intervenire con urgenza, comunicare in modo trasparente e attuare soluzioni concrete per evitare che questa situazione si protragga ulteriormente".

Il gruppo politico di Liberi e Forti chiede con forza un piano di ripristino immediato e una gestione più attenta delle risorse pubbliche, affinché le famiglie e imprese non debbano più sopportare il peso di simili inefficienze che ricadono sulle loro tasche e sulla qualità della vita delle stesse