Grottaminarda: al via i lavori di sistemazione della strada comunale "Marmore" Si tratta di intervento molto atteso

Un intervento tanto atteso ha preso finalmente il via a Grottaminarda: la sistemazione della strada comunale "Marmore".

Lavori tesi a migliorare la viabilità in una zona che da troppo tempo aspettava attenzione. "Possiamo dire a questo punto - afferma il sindaco Marcantonio Spera - che anche per quest’opera l’amministrazione è riuscita a compiere un “miracolo” per correggere gli errori di altri. Continua senza sosta l’azione di rinascita e risanamento".

"L'intervento in Via Marmore - spiega inoltre Marilisa Grillo, delegata ai lavori pubblici - rappresenta la continuazione del programma di rifacimento del manto stradale che interesserà nei prossimi mesi altre strade comunali del nostro territorio.

L’obiettivo è quello di proseguire nel lavoro di miglioramento della sicurezza e della viabilità delle infrastrutture viarie locali".