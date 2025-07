Festival dell’inclusione e delle differenze in Alta Irpinia: ecco il programma Dal 22 al 25 luglio 2025, Abbazia del Goleto

Dal 22 al 25 luglio l'Abbazia del Goleto di Sant'Angelo dei Lombardi ospiterà Umani, il festival dell'inclusione e delle differenze in Alta Irpinia.

Un’iniziativa di rete, un punto. Per affermare, non spiegare. Perché non c’è nulla da dimostrare quando si parla di dignità, accoglienza, relazione.

Il festival nasce per creare spazi in cui l’umanità sia praticata, educata, ricordata. Un tempo condiviso in cui ascoltare, guardare, toccare con mano la ricchezza delle differenze. Un invito collettivo a riconoscersi e riconoscere l’altro, oltre ogni etichetta, oltre ogni confine.

Sono previste attività dedicate soprattutto a chi spesso resta ai margini: famiglie, scuole, persone detenute, soggetti fragili. Percorsi per bambini e bambine, perché l’empatia, il rispetto e il valore delle differenze si imparano da piccoli. Laboratori, giochi, esperienze per educare all’inclusione fin da subito. Attività pensate per e con le persone anziane, custodi di storie, gesti, saperi. Umani è più di un festival, è un atto civile, poetico, necessario.

“In Alta Irpinia, terra di paesi che resistono e si reinventano, proviamo a far germogliare l’idea che il futuro si costruisce solo insieme, e solo restando umani. Il nostro obiettivo è creare un programma condiviso, plurale, accessibile, capace di valorizzare le molte forme dell’umanità: arte, musica, teatro, laboratori, incontri, testimonianze, azioni collettive, cammini, dialoghi”, spiega il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole.

Il programma prevede ogni sera, a partire dalle 20:00, teatro, musica, animazione, rassegne di poesia, letture.

L’iniziativa parte dal tavolo di co-progettazione formato da: Città dell'Alta Irpinia, Asl Avellino (Dipartimento di salute mentale e dipendenza), Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia, Comune di Sant' Angelo dei Lombardi, Casa Circondariale "Famiglietti, Forgetta, Bartolo", Comunità Montana Alta Irpinia; associazioni Insieme si può e Bambini con le fate, Lions, Giada, Autilia Volpe, L'albero della condivisione, Galea, Cooperativa il Germoglio, Stazione Goleto, Irpinia2000, Lucignolo, Carmasius, Proloco Altirpinia, Rotary Sant'Angelo Hirpinia Goleto, Amministratrici Città dell'Alta Irpinia, La tartaruga e il fiorellino, Tiger Consulting Srl.