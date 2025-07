Lavori della Lioni-Grottaminarda: Blasi lanncia un appello a Morano Disagi e ritardi su questa importante infrastruttura. E' ora di fare chiarezza

La realizzazione della strada Lioni Grottaminarda, nel tratto che collega Sant'Angelo dei Lombardi e Grottaminarda, sta procedendo a rilento, causando disagi ai cittadini e agli utenti della strada.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema infrastrutturale interconnesso e gerarchizzato, con l'obiettivo di potenziare i collegamenti a "rete" e migliorare l'accessibilità ai 14 comuni limitrofi e alle aree destinate ad attività produttive.

Ad oggi, è in corso di realizzazione il lotto funzionale dallo svincolo di San Teodoro Terme (km. 7+125) al viadotto Rampone (km. 11+937) per complessivi 4.8 km, che prevede la costruzione di n. 4 viadotti, n. 6 gallerie artificiali, n. 2 sottovia e n. 2 tombini scatolari.

Tuttavia, i lavori stanno procedendo a rilento, causando disagi ai cittadini e agli utenti della strada. I ritardi stanno generando preoccupazione e frustrazione tra coloro che attendono il completamento dell'opera.

Gennaro Blasi, responsabile del gruppo politico-culturale La Destra di Grottaminarda, denuncia la situazione e chiede l'intervento urgente degli enti e degli organi statali per risolvere i problemi e garantire il completamento dell'opera nei tempi previsti.

L'appello al vice commissario provinciale Sabino Morano

Blasi chiede al vice commissario provinciale della Lega, Sabino Morano, di intervenire presso gli enti competenti per accelerare i lavori e garantire il completamento dell'opera. Insieme, vogliono chiedere ad enti come il Ministero di intervenire al più presto per sbloccare il cantiere e garantire il completamento dell'opera.

Gennaro Blasi fa un nuovo appello alle istituzioni affinché intervengano con urgenza per risolvere la situazione di stallo. "È fondamentale che vengano adottate le misure necessarie per accelerare i lavori e garantire il completamento dell'opera nei tempi previsti", afferma Blasi.

I cittadini e gli utenti della strada hanno il diritto di aspettarsi un servizio efficiente e sicuro. La realizzazione della strada Lioni Grottaminarda è un'opera importante per la provincia di Avellino, ma è fondamentale che venga completata in modo efficiente e tempestivo.

È necessario che vengano adottate le misure necessarie per risolvere i problemi e garantire il completamento dell'opera. Con l'aiuto del vice commissario provinciale Sabino Morano, Gennaro Blasi è determinato a ottenere risposte e soluzioni concrete per il completamento della strada Lioni Grottaminarda.