Fiera Madonna del Carmine: "Ambulanti soddisfatti per il trasferimento" La nota a firma di Anva Confesercenti e Assoapi a nome della categoria dei venditori

Il delegato al commercio Andrea Melito ribadisce:

"Nessuno intende toccare le tradizioni! Una scelta dettata dalla volontà di andare incontro agli operatori tutti e dall’impossibilità di trovare soluzioni alternative a causa dei lavori di riqualificazione".

In una nota il presidente provinciale Anva Confesercenti, Giuseppe Innocente, e il segretario provinciale Assoapi, Franco Simonetti, a nome della categorie dei venditori ambulanti, manifestano il loro compiacimento per quanto concerne la scelta assunta dall’amministrazione, che fornisce l’opportunità agli operatori commerciali di non perdere una giornata di lavoro consentendo il regolare svolgimento del mercato e della fiera.

L'amministrazione comunale:

"Questo a testimonianza delle ragioni fondate che hanno determinato, necessariamente e soltanto per quest’anno, il trasferimento della fiera presso rione Cardito. Inoltre, tale manifestazione dimostra la reale partecipazione ed interesse da parte di questi ultimi nel voler operare nel nostro comune. Si invita la comunità tutta a unirsi e a partecipare, evitando polemiche che non giovano né agli operatori né alla città di Ariano".