Il cuore di Maddalena Grasso si è fermato: aveva da poco compiuto 109 anni L'ultracentenaria arianese si è spenta nel reparto di medicina del Frangipane-Bellizzi

Solo pochi giorni fa, lo scorso 10 luglio aveva festeggiato in pronto soccorso, in una stanza del dipartimento osservazione breve dell'ospedale Frangipane-Bellizzi il traguardo dei suoi 109 anni. La vedete in questo video. A distanza di sei giorni il cuore di Maddalena Grasso si è fermato per sempre nel reparto di medicina dove era stata poi trasferita.

Era diventata la seconda donna più longeva in provincia di Avellino e in Campania, dopo la madre di tutte le centenarie in Italia, a Sturno, Lucia Laura Sangenito che di anni ne ha 114.

Nei giorni di ricovero in un letto d'ospedale, per lei insolito, ha ricevuto le cure amorevoli da parte di tutto il personale sanitario diretto da Silvio D'Agostino e le instancabili e meticolose attenzioni di Giovanna Simone, da sempre il suo angelo custode. E' stata lei a comunicarci con profondo dolore, la triste notizie

Ha visto guerre, terremoti e carestia affidandosi sempre e solo a Dio nella sua lunga vita Maddalena. Appassionata profondamente del poeta Pietro Paolo Parzanese e delle sue poesie che recitava sempre con ammirazione. Ci mancherà la sua determinazione e i suoi tanti insegnamenti. Dolce riposo Maddalena.

La camera ardente è stata allestita nella "Casa funeraria fratelli Sanzio"nin contrada Tranzano ad Ariano Irpino. Orario visite: 8.00-12.30 e 14.30-20.00. Funerali domani, giovedì 17 luglio alle ore 10.00 nella chiesa di San Giovanni, il suo amato quartiere.