Solennità della Madonna del Carmine: tradizione intramontabile ad Ariano Un gran numero di devoti accorsi sin dalle prime ore del mattino per onorare la Vergine

Dal grande operato del frate cappuccino Padre Francesco i cui ricordi restano indelebili tra la gente di rione San Rocco ai suoi successori.

La solennità della Madonna del Carmine resta una delle ricorrenze più care non solo per la comunità parrocchiale che fa capo al Santuario di Corso Vittorio Emanuele. La dimostrazione si è avuta stamane con il gran numero di devoti accorsi sin dalle prime ore del mattino per onorare la Vergine accorsi da ogni parte. E' stato un bagno di folla.

Celebrazioni già a partire dalle 5.30 per proseguire poi alle 7.00-8.30 e alle 10.00, con la presenza del Vescovo Sergio Melillo accolto con grande calore. Ed ancora alle 11.30-17.30-19.00-20.30-22.00. Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoti disponibili per le confessioni.

Il parroco don Antonio Lo Conte e il comitato festa, rivolgono un appello a tutti gli arianesi a partecipare in tanti a questa ricca giornata.